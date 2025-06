Mondiali 2026 sarà torneo delle new entry | prima volta per Uzbekistan e Giordania

I Mondiali 2026 si preparano a scrivere una pagina storica, con l’Uzbekistan e la Giordania che fanno il loro debutto nella fase finale. Da Samarcanda a Petra, il torneo si espande, portando nuove nazioni sul palcoscenico mondiale e sottolineando come il calcio possa unire culture, tradizioni e sogni. In un anno esatto, la Coppa del Mondo sarà pronta ad accogliere mondi diversi, pronti a lasciare il segno nel cuore di milioni di tifosi.

I Mondiali 2026 saranno il torneo delle new entry: l’Uzbekistan, guidato dall’attaccante della Roma Eldor Shomurodov, e la Giordania si sono qualificati per la prima volta alla fase finale. Da Samarcanda a Petra, dai corridoi commerciali della Via della Seta alle sponde orientali del fiume Giordano, la Coppa del mondo di calcio, sempre più affetta da bulimia, si allarga e tra un anno esatto è pronta ad accogliere nazioni e Paesi destinati a disegnare la nuova geografia del pallone. Un Mondiale a 48 squadre. Il Mondiale 2026 – in programma in Usa, Canada e Messico – vedrà per la prima volta l’espansione del numero di partecipanti da 32 a 48 e sarà caratterizzato – proprio per la sua nuova formula over-size – da un consistente numero di ‘new entry’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, sarà torneo delle new entry: prima volta per Uzbekistan e Giordania

