Mondiali 2026 la Giordania qualificata per la prima volta | la gioia per le strade di Amman

Un’impresa che ha riempito di orgoglio e gioia l'intera Giordania: per la prima volta nella storia, la nazionale di calcio si qualifica ai Mondiali 2026. Le strade di Amman sono diventate un mare di bandiere e cori, simbolo di entusiasmo e speranza. Questa storica conquista testimonia il potere del calcio di unire una nazione. La gloria giordana nel mondiale è ormai realtà, e il futuro si illumina con nuove ambizioni.

In Giordania in migliaia hanno festeggiato la prima storica qualificazione della loro nazionale di calcio alle fasi finali dei Mondiali 2026. I tifosi hanno intonato cori a sostegno della loro squadra, sventolando le bandiere del proprio paese e festeggiando per le strade di Amman. La nazionale giordana, allenata dal marocchino Jamal Sellami, si è qualificata dopo aver sconfitto per 3-0 l’Oman e dopo che la Corea del Sud ha battuto la nazionale irachena. I Mondiali del 2026 si terranno dall’11 giugno al 19 luglio 2026 e saranno ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, la Giordania qualificata per la prima volta: la gioia per le strade di Amman

In questa notizia si parla di: Mondiali Giordania Qualificata Prima

LA GIORDANIA È LA NONA SQUADRA QUALIFICATA AI MONDIALI 2026! PRIMA VOLTA NELLA LORO STORIA. SI UNISCE ANCHE LA COREA DEL SUD. ? ? 10/48 #WorldCup2026 Partecipa alla discussione

Vantaggio più che meritato della Corea del Sud, gol che era nell'aria. Esulta anche la Giordania che ora sì che sarebbe qualificata per la prima volta nella sua storia al Mondiale #AsianQualifiers Partecipa alla discussione

