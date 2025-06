Mondiali 2026 la Giordania qualificata per la prima volta | la gioia per le strade di Amman

Una notte storica ad Amman, dove migliaia di tifosi hanno invaso le strade per celebrare la prima qualificazione della Giordania ai Mondiali 2026. Con cori, bandiere e un entusiasmo contagioso, il paese si unisce in un'onda di gioia e speranza, simbolo di un sogno diventato realtà . La passione per il calcio trasforma questa vittoria in un momento indimenticabile, che resterà scolpito nella memoria di tutta la nazione.

Migliaia di giordani hanno festeggiato la prima storica qualificazione della loro nazionale di calcio alle fasi finali dei Mondiali 2026. I tifosi hanno intonato cori a sostegno della loro squadra, sventolando le bandiere del proprio Paese e festeggiando per le strade di Amman. La nazionale giordana, allenata dal marocchino Jamal Sellami, si è qualificata dopo aver sconfitto per 3-0 l'Oman e dopo che la Corea del Sud ha battuto la nazionale irachena. I Mondiali del 2026 si terranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 e saranno ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada.

Mondiali 2026, la Giordania qualificata per la prima volta: la gioia per le strade di Amman - Un'impresa che ha riempito di orgoglio e gioia l'intera Giordania: per la prima volta nella storia, la nazionale di calcio si qualifica ai Mondiali 2026.

#Mondiali2026 , la #Giordania qualificata per la prima volta: la gioia per le strade di Amman

La Nazionale fatica a imporsi anche con un avversario modesto: finisce 2-0 ma rischia grosso. La strada per la qualificazione ai Mondiali resta tutta in salita

