Mondiale per Club per la FIFA accordo in extremis | il fondo PIF sarà sponsor del torneo

La FIFA e PIF hanno raggiunto un accordo in extremis per la partecipazione del fondo governativo dell’Arabia Saudita al Mondiale per Club ormai alle porte. Il 5 giugno è stato ratificata una partnership che permetterà a PIF di essere lo sponsor del torneo, che inizierà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno negli Stati Uniti. Il primo match sarà quello tra l’Inter Miami di Lionel Messi e la formazione egiziana dell’ Al Ahly. A quasi una settimana dall’avvio della prima edizione della manifestazione, quindi, il fondo arabo ha deciso di affiancare la FIFA per «alimentare la crescita e l’impegno nel calcio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiale per Club, per la FIFA accordo in extremis: il fondo PIF sarà sponsor del torneo

