Molfetta appalti in cambio di voti | arrestato il sindaco Tommaso Minervini

Un'ombra si stende sulla politica locale di Molfetta: il sindaco Tommaso Minervini è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sulle presunte irregolarità negli appalti in cambio di voti. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, coinvolge anche altre figure di spicco, sollevando dubbi sulla trasparenza amministrativa. Questo grave episodio mette in discussione la fiducia nella governance locale e sollecita un approfondimento su quanto accaduto.

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità relative all'affidamento di appalti in cambio di voti. Lo ha deciso il gip a seguito dell'interrogatorio preventivo cui il 2 maggio erano state sottoposte otto persone. L'ordinanza cautelare ha disposto i domiciliari anche per la dirigente comunale Lidia De Leonardis, 58 anni, di Bari. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Molfetta, appalti in cambio di voti: arrestato il sindaco Tommaso Minervini

Appalti truccati e corruzione: Tommaso Minervini, il sindaco di Molfetta finisce ai domiciliari - In un'onda di scandali che scuote la politica locale, il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, si trova ora agli arresti domiciliari con accuse di appalti truccati e corruzione.

Molfetta, appalti in cambio di voti: arrestato il sindaco Tommaso Minervini - Il primo cittadino è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità relative all'affidamento di appalti in cambio di voti. Secondo tg24.sky.it

Tommaso Minervini, arrestato sindaco di Molfetta: appalti in cambio di voti - Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità ... Segnala ilmessaggero.it

Arrestati il sindaco di Molfetta e una dirigente comunale per presunti appalti in cambio di voti - La Guardia di finanza di Molfetta arresta il sindaco Tommaso Minervini e la dirigente comunale Lidia De Leonardis per presunte irregolarità negli appalti pubblici legate a scambi elettorali nel Comune ... Segnala gaeta.it

Molfetta, presunte tangenti per appalti al Comune: 16 arresti, indagato sindaco