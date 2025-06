Moise Kean fuori contro la Norvegia | infortunio e futuro incerto alla Fiorentina

Moise Kean, promessa italiana considerata l’anti-Haaland, si trova ora ad affrontare un momento difficile: un infortunio lo tiene fuori dalla partita contro la Norvegia e il suo futuro alla Fiorentina è incerto. Dopo aver brillato come cuore dell’attacco viola, il suo percorso si interrompe bruscamente proprio in vista di partite cruciali, lasciando tifosi e allenatori a chiedersi cosa riserverà il suo cammino. La speranza è che questa pausa forzi una pronta ripresa e un nuovo rilancio.

Doveva essere l’anti Haaland di Spalletti e dell’Italia intera, invece la partita contro la Norvegia stasera se la guarderà dal divano. Moise Kean ha alzato bandiera bianca nell’allenamento di mercoledì, uno degli ultimi prima della delicatissima e decisiva sfida per il cammino verso il prossimo Mondiale. Stagione lunga la sua, sempre al centro dell’attacco della Fiorentina fin quando ha avuto energie da spendere. Zero sostituti, per scelta e per non mettergli pressioni, ma al termine del campionato ci è arrivato spremuto. Problemi muscolari noti quelli accusati da Kean a Coverciano, che al Viola Park hanno saputo gestire e trattare durante tutta la stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moise Kean fuori contro la Norvegia: infortunio e futuro incerto alla Fiorentina

