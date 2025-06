Modifiche alla circolazione dei treni tra Rovigo e Chioggia

Scopri le novità sulla circolazione ferroviaria tra Rovigo e Chioggia. Per i lavori di potenziamento infrastrutturale in programma dal 15 giugno al 4 luglio, Rete Ferroviaria Italiana ha introdotto modifiche temporanee al servizio regionale. La misura mira a garantire la continuità e la sicurezza del passaggio, offrendo alternative e aggiornamenti utili ai pendolari. Resta sintonizzato per tutte le informazioni e pianifica al meglio il tuo viaggio durante questo periodo di interventi infrastrutturali.

Modifiche alla circolazione dei treni del regionale per il proseguimento dei lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, tra Rovigo e Chioggia, in programma dal 15 giugno al 4 luglio. Al fine di garantire la continuità del servizio e.

