Modena dall’alto | al via MODENA GIRA – Sky&Train con ruota panoramica e trenino urbano

Preparati a vivere Modena come mai prima d'ora: dal 6 giugno 2025, il Parco Novi Sad si trasforma in un punto di vista esclusivo grazie a Modena Gira, l’entusiasmante iniziativa con ruota panoramica e trenino urbano. Un’esperienza unica per scoprire la città dall’alto, tra storia e paesaggi incantati. Non perdere questa nuova avventura che renderà il tuo soggiorno indimenticabile: Modena ti aspetta con emozioni senza confini.

Dal 6 giugno 2025, Modena si arricchisce di una nuova e suggestiva attrazione: al Parco Novi Sad è entrata in funzione una grande ruota panoramica che offre una vista mozzafiato sul centro storico della città. Il progetto, promosso da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena e il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena dall’alto: al via “MODENA GIRA – Sky&Train” con ruota panoramica e trenino urbano

