Modello 770 semplificato ci sarò tempo fino al 30 settembre per presentarlo

Buone notizie per le aziende italiane! Il termine per presentare il Modello 770 semplificato è stato posticipato al 30 settembre 2025, offrendo più tempo a imprese con meno di cinque dipendenti per inviare i dati relativi alle ritenute e trattenute effettuate fino ad agosto. Questa decisione rappresenta un’opportunità importante per chi non aveva ancora utilizzato questo strumento, consentendo di completare gli adempimenti con maggiore serenità.

Più tempo per inviare il Modello 770 semplificato. Le aziende con meno di cinque dipendenti potranno trasmettere fino al prossimo 30 settembre 2025 i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e alle trattenute che hanno effettuato da inizio anno fino al mese di agosto. Una decisione che, sostanzialmente, riapre le porte alle aziende che non avevano ancora utilizzato questo strumento, dato che la scadenza originaria era stata fissata allo scorso 30 aprile. Modello 770 semplificato c’è ancora tempo. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025 ha portato al 30 settembre 2025 la deadline entro la quale i sostituti d’imposta devono trasmettere i dati delle ritenute di gennaio e febbraio 2025, alle quali, ora come ora, dovranno essere allegate anche quelle del periodo compreso tra marzo ed agosto 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Modello 770 semplificato, ci sarò tempo fino al 30 settembre per presentarlo

