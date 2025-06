Modelli e strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria e strategica Come presentarsi alle banche

un momento di sfide e incertezze economiche, la differenza tra successo e fallimento può dipendere dalla capacità di comunicare efficacemente il proprio valore alle banche. Modelli e strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria e strategica, come illustrato da Rita Lamboglia e Paolo Gaeta, sono gli alleati ideali per presentarsi alle istituzioni finanziarie con sicurezza, credibilità e un piano solido. Quando un’azienda si presenta in modo consapevole e preparato, i risultati positivi sono più a portata di mano.

di Rita Lamboglia e Paolo Gaeta In un contesto economico instabile, con tassi d’interesse variabili, instabilità geopolitica e un credito bancario sempre più selettivo, le aziende non possono permettersi di improvvisare. Il credito non si chiede, si costruisce e si merita, e la strada per meritarlo passa da una pianificazione solida, strategica, sempre più supportata dall’adeguato utilizzo di nuovi strumenti. Quando un’azienda si presenta in banca per chiedere credito, l’istituto non valuta solo i numeri storici. Valuta la qualità della gestione, la capacità previsionale e la cultura del rischio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

