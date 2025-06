Mo Ca | Embodying Migration - Viaggio del corpo migrante

Scopri come il corpo racconta storie di migrazione attraverso l’arte e l’esperienza. Venerdì 6 giugno alle 15, nella Sala Danze del Centro per le Nuove Culture, si apre la mostra finale di "Embodying Migration - Viaggio del corpo migrante", un progetto innovativo che ha trasformato emozioni in espressione creativa, unendo comunità e cultura in un dialogo potente e coinvolgente. Un’occasione da non perdere per immergersi in un viaggio di scoperta e solidarietà.

Alle 15 di venerdì 6 giugno, nella Sala Danze del Centro per le Nuove Culture, si terrà l'inaugurazione della mostra conclusiva del progetto "Embodying Migration - Viaggio del corpo migrante", un percorso laboratoriale ideato dalla Procura per i Minorenni di Brescia che ha coinvolto ventotto.

