Mississippi a rischio | l' inquinamento dovuto all' AI consuma il grande fiume

Il fiume Mississippi, simbolo pulsante di vitalità e prosperità negli Stati Uniti, sta affrontando una minaccia senza precedenti. Tra inquinamento, siccità e il crescente consumo d'acqua dei data center dell'intelligenza artificiale, la sua salute è compromessa. La deregulation ambientale e i tagli agli enti di tutela aggravano questa crisi, richiedendo interventi immediati per salvaguardare questo patrimonio naturale fondamentale per il nostro futuro.

Il fiume Mississippi, arteria vitale per l’ambiente e l’economia degli Stati Uniti, è ora tra i corsi d’acqua più minacciati del 2025. Secondo il rapporto di American Rivers, una nuova emergenza si aggiunge a inquinamento e siccità: i data center dell’intelligenza artificiale, che consumano milioni di litri d’acqua al giorno per raffreddare i server. A peggiorare la situazione, la deregulation ambientale e i tagli agli enti federali voluti da Trump. In gioco c’è l’approvvigionamento idrico di oltre 50 città e l’equilibrio ecologico di uno dei simboli naturali più iconici del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mississippi a rischio: l'inquinamento dovuto all'AI consuma il grande fiume

