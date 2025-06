Miss Italia Calabria | su il sipario su una stagione di bellezza talento e spettacolo

Miss Italia Calabria si prepara a sorprendere ancora una volta, portando in scena un mix di bellezza, talento e emozioni autentiche. Con una conferenza stampa coinvolgente e ricca di entusiasmo, il sipario sulla stagione 2025 si apre ufficialmente nella suggestiva cornice dell’Enoteca Regionale di Cosenza. Un appuntamento imperdibile che promette di valorizzare le menti e i cuori della Calabria, scrivendo nuove pagine di eleganza e passione.

