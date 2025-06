Mirko Benetti nuovo presidente della Port Authority di Pisa

Mirko Benetti, executive di spicco e professionista di lunga esperienza, è stato nominato nuovo presidente della Port Authority di Pisa. Con una carriera ricca di successi e competenze nel settore della gestione portuale e logistico, Benetti si prepara a guidare questa importante società pubblica verso un futuro di innovazione e sviluppo. La sua nomina segna un passo decisivo per il potenziamento del canale navigabile dei Navicelli e per il ruolo strategico di Pisa nel panorama marittimo italiano.

PISA – Si rinnova il cda della Port Authority di Pisa, la società controllata dal Comune di Pisa cui è affidata la manutenzione e la gestione del canale navigabile dei Navicelli. Si tenuta stamani l’assemblea dei soci nella quale sono stati eletti il nuovo presidente e i componenti del cda. A guidare la società pubblica che ha come socio unico il Comune di Pisa, con il ruolo di presidente, sarà Mirko Benetti, classe 1973 nato a Roma, manager esperto in procurement, risk management e consulenza aziendale. Laureato in economia aziendale e in scienze turistiche, è specializzato in gestione di portafogli immobiliari e nell’ottimizzazione della catena di approvvigionamento per asset aziendali di alto valore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it