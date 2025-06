Minorenne perde il cellulare dopo la festa in discoteca chiede aiuto in un ristorante e viene violentato

Una vicenda sconvolgente scuote la città di Ancona: un minorenne di 17 anni, dopo aver perso il cellulare durante una festa in discoteca, cerca aiuto in un ristorante e viene tragicamente vittima di violenza. L'uomo di 45 anni, ora indagato per violenza sessuale aggravata, ha fatto scattare un allarme sociale e richiede una ferma condanna. La comunità si stringe intorno alla vittima, chiedendo giustizia e tutela per i più giovani.

ANCONA – Perde il cellulare fa di tutto per chiamare casa e cercando aiuto cade nella persona sbagliata. Vittima un 17enne che sarebbe stato violentato. Ad abusare di lui sarebbe stato un uomo di 45 anni ora indagato dalla Procura di Ancona per violenza sessuale aggravata perché commessa su un.

