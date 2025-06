Militari che si sono distinti in servizio Ecco tutti i nomi dei premiati

In occasione del 211º anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebriamo il coraggio e la dedizione dei nostri valorosi militari. Durante la cerimonia di consegna delle ricompense, sono stati riconosciuti ufficiali e carabinieri che si sono distinti in servizio, dimostrando impegno e spirito di sacrificio. Scopriamo insieme i nomi di chi ha ricevuto l’encomio semplice, simbolo di onore e merito.

Ultimo atto delle celebrazioni del 211esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la cerimonia di consegna delle ricompense ai carabinieri che si sono distinti in servizio. L’encomio semplice è stato accordato a Claudio Parafioriti, Andrea Mancinelli, Claudio Dal Sacco, Dario Marsocci, Enrico Apicella, Andrea Ambrosi, Alessio Trevisan e a Giuseppe Vitiello del Nucleo investigativo di Perugia, come ai colleghi sempre del Nucleo investigativo di Perugia: Bruno Pascucci (ora in congedo), Pierluigi Marzi, Alessia Scorpioni, Marco Ferretti, Eduardo Fernandes, ora in pensione, Antonio Matano, Alessio Trevisan, Giovanna Genco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Militari che si sono distinti in servizio. Ecco tutti i nomi dei premiati

