Milano un femminicidio crudele e pianificato

Una tragica scena di violenza segna ancora Milano, dove una donna brasiliana di 48 anni ha perso la vita tentando di sfuggire a un incendio, rivelando un quadro di femminicidio pianificato e crudele. Le indagini si sono intensificate e il suo compagno è stato fermato, portando alla luce una realtà drammatica e spesso sottovalutata. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.

