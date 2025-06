Milano stretta di mano tra Renzi e Calenda dopo la manifestazione

Dopo la manifestazione "Due popoli, due stati, un destino" al Teatro Parenti di Milano, il gesto simbolico tra Renzi e Calenda ha sancito un nuovo capitolo nel panorama politico italiano. La stretta di mano e le foto condivise rappresentano un segnale di volontà di ricucire le divergenze e di guardare avanti con ottimismo. Un gesto che potrebbe segnare l'inizio di una nuova collaborazione o, almeno, di un dialogo più costruttivo.

Al termine dell’ evento ‘Due popoli due stati un destino’ al Teatro Parenti di Milano, i leader di Azione Carlo Calenda e quello di Italia Viva Matteo Renzi si sono stretti la mano: quello tra i due è il primo evento organizzato insieme dopo la rottura del Terzo Polo. I due hanno anche posato per alcune foto insieme ad altre persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, stretta di mano tra Renzi e Calenda dopo la manifestazione

