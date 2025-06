Milano oltre 7mila musulmani a Famagosta per la festa del Sacrificio | “Grazie Italia per gli aiuti a Gaza”

A Famagosta, Milano, oltre 7.000 musulmani si sono radunati per celebrare l’Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio. Tra preghiere e gioia, l’evento ha preso una piega significativa con l’intervento dell’Imam, che ha esclamato "Palestina libera" e ringraziato l’Italia per il sostegno a Gaza. Un momento di forte emozione e solidarietà che unisce fede e impegno umanitario. Continua a leggere per scoprire come questa celebrazione riflette i sentimenti della comunità.

Al campo sportivo di Famagosta (Milano) si sono ritrovati nella mattinata del 6 giugno circa 7mila fedeli musulmani per celebrare l’Eid al-Adha, la festa del Sacrificio. Dal palco l'Imam ha gridato "Palestina libera" e ringraziato "l'Italia e la presidente che stanno facendo tante cose per i nostri fratelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

