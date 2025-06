Milano il marito della donna morta per salvarsi da rogo | Ho provocato incendio ma non volevo ucciderla

Una tragedia scuote Milano: il marito della donna deceduta nel rogo si confessa, rivelando di aver provocato l'incendio ma di non aver mai voluto ucciderla. La scoperta apre un doloroso capitolo di colpe e rimorsi, mentre le autorità cercano di fare luce su una vicenda intrisa di mistero. Cosa è realmente accaduto in quell'appartamento chiuso a chiave?

Il marito è stato trovato in un bar, mentre la porta dell'appartamento era chiusa a chiave dall'esterno

In questa notizia si parla di: Marito Milano Donna Morta

Donna uccisa a Settala (Milano), l’ex marito non rispettava il divieto di avvicinamento - A ottobre 2023, la comunità di Settala, vicino Milano, è scossa dalla tragica morte di Amina Sailouhi, uccisa dall'ex marito nonostante un divieto di avvicinamento.

Rogo nella notte in un appartamento di Milano: una donna è morta lanciandosi dal palazzo per sfuggire alle fiamme. Sotto interrogatorio il marito. Si ipotizza un gesto doloso. #Tg1 Alfredo Ranavolo Partecipa alla discussione

Una donna di 48 anni è morta lanciandosi dal quarto piano di un palazzo a Milano per sfuggire a un incendio nel suo appartamento. L’incendio è scoppiato dopo una lite con il marito, che non era in casa. La porta era chiusa dall’esterno. [...] Partecipa alla discussione

'Falso e indifferente' il marito della donna morta per sfuggire alle fiamme - Michael Pereira, 45 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso. La pm: "Non ha manifestato alcuna forma di dolore" e ha aggiustato mano a mano "la sua version ... Lo riporta ansa.it

Milano, incendio in un appartamento: morta una donna che si era lanciata per sfuggire alle fiamme - Il 45enne: «Volevo fare un dispetto, non pensavo di provocare un incendio o di ucciderla. Lei era una maniaca dell'ordine» ... Da msn.com

Donna morta per salvarsi dal rogo a Milano, per il pm compagno "falso e indifferente" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna morta per salvarsi dal rogo a Milano, per il pm compagno 'falso e indifferente' ... Secondo tg24.sky.it