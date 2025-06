Milano Football Week dallo street soccer alla sfida dei carrelli Giochi per tutte le età

Preparati a vivere la Milano Football Week, un evento imperdibile che trasforma la città in un campo di entusiasmo e divertimento! Dallo street soccer alle sfide dei carrelli, giochi per tutte le età e tante iniziative coinvolgenti ti aspettano nella grande area dedicata ai visitatori. Un’occasione unica per appassionati e famiglie di condividere momenti indimenticabili nel mondo del calcio. Non mancare, il calcio ti aspetta!

