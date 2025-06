Milano Film Festival il dibattito sul futuro del cinema italiano tra incentivi pubblici e creatività autonoma

Il Milano Film Festival si presenta come un palcoscenico internazionale per il cinema italiano e globale, affrontando il dibattito cruciale sul futuro del settore tra incentivi pubblici e creatività autonoma. Con una direzione innovativa e un format rinnovato dopo 25 anni, questa edizione promette di essere un crocevia di idee, talenti e visioni. Un'opportunità unica per riflettere sulle sfide e le opportunità che plasmeranno il cinema di domani.

Milano non è certo la città italiana del cinema. Quest'anno, però, ci prova, con il suo stile e il suo approccio internazionale. Il 3 giugno, infatti, è iniziato il Milano Film Festival, vetrina per registi e produttori perlopiù internazionali. Sarà anche l'anno del restyling, per un format iniziato venticinque anni fa. Il direttore artistico è Claudio Santamaria, che ha selezionato lungometraggi da tutto il mondo e ha deciso di far presiedere la giuria all'attore californiano James Franco. A rappresentare l'Italia, (solo) tre cortometraggi, diversi per stile e soggetto, ma accomunati dal fatto di aver rinunciato al finanziamento ministeriale.

