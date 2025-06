Milano Film Fest 2025 oggi i The Jackal presentano Pesci Piccoli 2 Bruno Bozzetto e Magnum Photos

Milano Film Festival 2025 si anima con un calendario imperdibile: dai The Jackal e il loro attesissimo Pesci piccoli 2, alla rassegna di Bruno Bozzetto e la masterclass Magnum di Alex Majoli. Venerdì 6 giugno, tra Piccolo Teatro e Anteo, promette una giornata ricca di emozioni, incontri e scoperte cinematografiche. Tra proiezioni e approfondimenti, il festival continua a sorprendere gli appassionati di cinema e creatività . La giornata di oggi si preannuncia davvero unica.

