Milano donna morta per sfuggire a rogo | fermato il compagno

Una drammatica vicenda scuote Milano: una donna di 48 anni perde la vita nel tentativo disperato di sfuggire a un incendio doloso, attribuito al suo compagno, ora fermato con gravi accuse. La sua tragica fuga dal quarto piano di viale Abruzzi ha acceso un’onda di choc e indignazione in città . La porta è stata...

È stato fermato nella tarda serata di ieri, giovedì, con l’accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso, il compagno della donna di 48 anni che due notti fa è morta dopo essersi lanciata dal suo appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per cercare di sfuggire al rogo dell’abitazione che sarebbe stato appiccato proprio dal convivente. Per tutto il pomeriggio l’uomo era stato interrogato in Questura. La porta era chiusa dall’esterno, urla prima del rogo. La 48enne Sueli Leal Barbosa, dopo essersi gettata dal quarto piano, è stata soccorsa e portata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare ed è morta qualche ora più tardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna morta per sfuggire a rogo: fermato il compagno

Donna morta gettandosi dal quarto piano per fuggire al fuoco, i vicini: Gridava disperata