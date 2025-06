Milano avviato servizio Polizia a cavallo nelle aree verdi

Milano fa un passo avanti verso una città più sicura e sostenibile, sperimentando un innovativo servizio di pattugliamento a cavallo nelle aree verdi. Questa iniziativa della Polizia locale, supportata dai cavalli confiscati alla criminalità e dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia, unisce sicurezza, riabilitazione sociale e tutela dell'ambiente. Un esempio di come tradizione e innovazione possano collaboration per migliorare la qualità della vita cittadina.

A Milano è iniziato in via sperimentale un servizio di pattugliamento a cavallo della Polizia locale nelle aree verdi, come il Parco Lambro, per garantire un uso corretto degli spazi. I cavalli impiegati, confiscati alla criminalità e gestiti dall'Associazione Giacche Verdi Lombardia, sono anche utilizzati per scopi sociali come l'ippoterapia e la ricerca di persone scomparse. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, avviato servizio Polizia a cavallo nelle aree verdi

