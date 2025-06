Milan Ravezzani | Allegri aveva già firmato col Milan da marzo

Nel mondo del calcio, le scelte di allenatori spesso suscitano grande entusiasmo e curiosità. Fabio Ravezzani, noto direttore di 'TeleLombardia', ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla decisione di Allegri di firmare con il Milan già a marzo, gettando nuova luce sulle strategie dei club e sulle dinamiche delle panchine di Milan e Inter. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente rivelazione che potrebbe cambiare la nostra percezione del campionato.

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato delle panchine di Milan e Inter svelando un paio di retroscena sulla scelta di Allegri.

Marotta e Ausilio sapevano da aprile che Inzaghi andava via. Ma Allegri aveva già firmato col Milan da marzo (lo avevamo detto) e han puntato subito su Fabregas, non solo da martedì. Lui ha provato inutilmente a svincolarsi. Alla fine, con poco budget, è rima Partecipa alla discussione

Questa la notizia che avevamo dato in anteprima. Il merito va a @IlMusmy che ha fatto lo scoop. Sembrava quasi impossibile, invece è andata proprio così. #Milan #Allegri. Ps la fonte era enormemente affidabile… Partecipa alla discussione

