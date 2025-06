Milan | Rabiot nel mirino per il centrocampo Maignan verso il Chelsea

Il mercato del Milan si infiamma: Rabiot, rinomato per il suo motore inarrestabile, è nel mirino, pronto a rafforzare il centrocampo rossonero. Nel frattempo, Maignan si avvicina al Chelsea e Reijnders si prepara al Manchester City, mentre Luka Modric potrebbe presto unirsi. La finestra si accende di opportunità e sfide, con i dirigenti pronti a fare scelte decisive per costruire una squadra competitiva e affamata di successi.

Con Tijjani Reijnders ormai al Manchester City (domenica le visite), al netto dell’arrivo di Luka Modric (test medici settimana prossima), il centrocampo del Milan è in cerca di autori. Plurale. Una mezz’ala, un regista. Alla prima voce risponde, eccome, il pupillo di Massimiliano Allegri Adrien Rabiot: "Ha un motore diverso dagli altri", le parole del tecnico qualche anno fa. Il francese è tentato, servono poco più di 10 milioni per strapparlo al Marsiglia (che però farà la Champions), è sotto contratto fino al 2026 e guadagna circa 6 milioni. Ci si proverà. Seguito anche Matteo Guendouzi (nella foto): vorrebbe però l’Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan: Rabiot nel mirino per il centrocampo, Maignan verso il Chelsea

