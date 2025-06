Milan la conferma di Koeman | "Reijnders farà le visite con il Manchester City domenica"

Milano si prepara a salutare Tijjani Reijnders, prossimo grande acquisto del Manchester City. Il centrocampista del Milan, con una valutazione di 55 milioni, si appresta a vivere una nuova avventura in Premier League. La conferma ufficiale arriverà presto, mentre i tifosi rossoneri attendono con emozione il suo addio. La strategia di mercato dei club europei sta accelerando, e Reijnders si prepara a scrivere il suo capitolo nel calcio internazionale.

Tijjani Reijnders è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Il centrocampista del Milan passerà ai citizens per 55 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

#Reijnders-#ManchesterCity: il #Milan ha ottenuto più bonus per avvicinarsi e superare, in caso di obiettivi raggiunti, quota 75 milioni. Guardiola aveva fretta di averlo per il Mondiale per Club Partecipa alla discussione

#ManchesterCity are ready to submit to #ACMilan the first official bid to try to sign Tijjani #Reijnders. For the dutch midfielder ready a huge salary to try to convince him to leave #Milan despite the contract extension until 2030 signed in the last weeks. #transfers Partecipa alla discussione

