Milan Jovic vicino allo svincolo | resterà o no? Due club sul serbo

Il futuro di Luka Jovic al Milan è appeso a un filo: il contratto scade il 30 giugno e due club potrebbero tentare l’assalto. La domanda che infiamma i tifosi rossoneri è: resterà o partirà? Il club potrebbe attivare l’opzione di rinnovo per blindarlo ancora un anno, ma le trattative sono in pieno fermento. Riusciranno i rossoneri a convincere il serbo a restare? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Il contratto di Luka Jovic con il Milan scadrà il 30 giugno: cosa farà il club rossonero? Attiverà l'opzione di rinnovo per un altro anno?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Jovic vicino allo svincolo: resterà o no? Due club sul serbo

In questa notizia si parla di: Milan Jovic Club Vicino

Milan-Bologna 0-0 (45?): occasione per Jovic e poi equilibrio - È terminato il primo tempo di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025. I rossoneri hanno avuto un’occasione d'oro con Jovic, ma il Bologna ha difeso con determinazione, mantenendo l'equilibrio in campo.

Luka Jovic ha un’offerta da 4 milioni a stagione del Cruz Azul che sta valutando ( il suo agente Fali Ramadani aveva portato a gennaio Luka Romero al club ). Piace anche al Botafogo. Il Milan potrebbe esercitare opzione rinnovo annuale per trattare con Partecipa alla discussione

Il Milan ha deciso di separarsi da Jovic: il Milan NON rinnoverà il suo contratto. Diversi club si sono già rivolti al Milan per esplorare le possibilità di trattativa per un trasferimento a parametro zero. @RudyGaletti Partecipa alla discussione

Milan News, Jovic verso l’addio: spuntano due nuove pretendenti per il serbo - Luka Jovic potrebbe decidere salutare il Milan in questa finestra di mercato: l’attaccante è molto apprezzato da due club in particolare. Segnala spaziomilan.it

Milan, Jovic è ai saluti: avviati i contatti con un club - L'avventura al Milan del centravanti serbo sembra arrivata al capolinea: un club ha già avviato i contatti con il giocatore e il suo agente ... msn.com scrive

Rinnovo Jovic, si aprono due strade per l’attaccante Serie A: può lasciare l’Italia - Rinnovo Jovic, ci sono due strade per il futuro dell’attaccante serbo: prolungamento in bilico, può lasciare l’Italia. I dettagli Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport, il calciomerc ... Segnala milannews24.com

Luka Jovic ? Finisher's Instinct ? AC Milan 2025 ?