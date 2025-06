Milan Galli | Cessione Reijnders? Anche lui è d’accordo Camarda …

L’addio di Reijnders dal Milan al City sta scuotendo l’ambiente rossonero, con Filippo Galli che analizza la cessione e il ruolo di Camarda nel futuro del club. Una riflessione approfondita su strategie, talenti e ambizioni che potrebbero rivoluzionare il destino del Diavolo. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per il Milan e i suoi protagonisti.

L'ex rossonero Filippo Galli ha parlato a QSVS del passaggio di Reijnders dal Milan al City e della gestione di Camarda al Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Galli: “Cessione Reijnders? Anche lui è d’accordo. Camarda …”

In questa notizia si parla di: Milan Galli Reijnders Camarda

Milan, Galli duro: “Manca identità, tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi” - Filippo Galli, ex calciatore del Milan, esprime preoccupazione per la mancanza di identità della squadra, sottolineando gli errori che affliggono il club.

Milan, Filippo Galli non sta con Fonseca e chiede Camarda a gran voce - Intervista senza filtri a Filippo Galli che, al Corriere dello Sport, rivela le sue convinzioni su questo Milan. Da Fonseca ai big e ai tifosi scontenti fino al suo pupillo Francesco Camarda. msn.com scrive

Primi punti per il Milan in coppa: doppio Reijnders e Pulisic, debutta Camarda - Arriva anche il terzo gol con Chukwueze da destra che serve vede sempre Reijnders che segna una doppietta. Il Milan vorrebbe il poker e lo trova con il debuttante e acclamato Camarda, giornata ... Riporta it.blastingnews.com

Milan-Bruges di Champions League, risultato 3-1: gol di Reijnders e Pulisic, annullata rete a Camarda - Nel giro di tre giorni il Milan rialza la ... doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. L'urlo di gioia strozzato in gola per Camarda quando l'arbitro all ... Come scrive corriere.it

Reijnders | The Starry Night ? | #Shorts