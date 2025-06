Milan Futuro | fiducia nel ripescaggio si lavora alla nuova squadra

Nicolò Schira scrive su X che filtra fiducia per il ripescaggio del Milan Futuro, retrocesso in Serie D nella stagione 202425.

Filtra fiducia da via Aldo Rossi per il ripescaggio del #Milan Futuro. Dirigenza già al lavoro per la costruzione della squadra per la stagione 2025/26. via @NicoSchira Partecipa alla discussione

