Milan countdown per Modric | le cifre dell’accordo i giorni delle visite

Il countdown per Luka Modric al Milan è iniziato: le cifre dell’accordo e i giorni di visite mediche sono ormai alle porte. Dopo 13 stagioni al Real Madrid, il campione croato si prepara a scrivere un nuovo capitolo rossonero, con un contratto che promette emozioni e competizioni di altissimo livello. La sua avventura milanese sta per diventare realtà: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti più recenti.

Luka Modric, che si svincolerà dal Real Madrid dopo 13 stagioni, firmerà presto un contratto annuale (con opzione) con il suo amato Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, countdown per Modric: le cifre dell’accordo, i giorni delle visite

In questa notizia si parla di: Milan Modric Countdown Cifre

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Milan, è countdown per Modric. Poi un altro Reijnders - Per Luka Modric al Milan è ormai solo questione di countdown. Nel primo pomeriggio di ieri, l'area legale dell'entourage del croato si è recata a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli burocratici ... Lo riporta msn.com

Luka Modric al Milan, ormai è fatta: le cifre dell’accordo - Luka Modric è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, Igli Tare ha trovato l'intesa totale con il centrocampista del Real Madrid. Come scrive milanlive.it

Mercato Milan, Bianchin fa sognare i tifosi! Modric dietro l’angolo, cifre e dettagli dell’affare - Mercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha aggiornato la situazione relativa all’arrivo di Modric in rossonero Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchi ... Secondo milannews24.com

MILAN, REIJNDERS-CITY: LE CIFRE FINALI. RUSH FINALE MODRIC. TENTATIVO MAIGNAN | Obbligo di Riscatto