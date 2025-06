Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e il caso dei pantaloni contesi | Adesso mi rubi i jeans?

tutto è iniziato con un semplice scambio di jeans tra madre e figlia, ma il gesto si è trasformato in un divertente episodio social che ha fatto sorridere i fan di tutto il mondo. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti dimostrano ancora una volta quanto siano complici e spontanee, regalando un momento di leggerezza e autenticità. E ora, chissà… chi sarà il prossimo a “rubare” qualcosa nel loro guardaroba?

Milano, 6 giugno 2025 – Tra madri e figlie capita di scambiarsi qualche capo d’abbigliamento e Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non fanno eccezione (anche se in questo caso involontariamente). Proprio da un pantalone “conteso” è nato un siparietto social che ha visto protagoniste oggi la conduttrice svizzera 48enne (reduce dal successo come presentatrice sul palco dell’Eurovision 2025 ) e la sua primogenita Aurora, di 28 anni. Tutto è iniziato quando Aurora ha visto un jeans a casa della madre: “Bello questo pantalone mamma” le ha detto. Dopo aver controllato la marca è sorto il dubbio: “Ma tu non compri questa marca di solito”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti e il caso dei pantaloni “contesi”: “Adesso mi rubi i jeans?”

