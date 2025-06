Michela Giraud | nuova data

Dopo un entusiasmante tour invernale, Michela Giraud torna a sorprendere il pubblico con una nuova data imperdibile! Lo spettacolo "Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco" si arricchisce di un appuntamento speciale al Castello Sforzesco di Milano, domenica 7 settembre 2025, durante L'estate al Castello. Preparatevi a ridere e riflettere con la comicità brillante di Michela: un evento da non perdere!

Reduce da un ricco tour invernale, Michela Giraud aggiunge una nuova data per il suo spettacolo Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco. Il gran finale!. Lo show prodotto da Vivo Concerti, oltre alla data già annunciata del 10 settembre al Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, porterà la stand up comedian al Castello Sforzesco di Milano, domenica 7 settembre 2025, in occasione de L’estate al Castello 2025. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 6 giugno 2025 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Funweek.it

