Michael Pereira accusato per l’incendio della sua casa e l’omicidio della sua compagna Sueli Leal Barbosa

Una tragedia scuote Milano: Michael Pereira, accusato di aver appiccato il fuoco e di aver causato la morte della giovane compagna Sueli Leal Barbosa. L’indagine della procura dipinge un quadro inquietante, con Pereira che, secondo le accuse, avrebbe agito senza mostrare pentimento, alterando progressivamente la sua versione dei fatti. La vicenda solleva domande su responsabilità, emozioni represse e i limiti della giustizia. Resta ora da capire come si evolverà il caso e quale sarà il suo esito.

Michael Sinval Pereira, 45 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso. Secondo la procura di Milano ha ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme. E, scrive la pm Maura Ripamonti nel decreto di fermo, non ha «manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza». E ha aggiustato mano a mano «la sua versione» con «menzogne». Dall’orario di uscita dall’abitazione, all’assenza di liti con la donna, fino alla presenza di cause alternative del rogo, come «il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare». 🔗 Leggi su Open.online