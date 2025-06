Michael Pereira accusato di omicidio volontario e incendio doloso a Milano

La vicenda di Michael Pereira, 45 anni, coinvolto in un drammatico caso di omicidio volontario e incendio doloso a Milano, scuote l’opinione pubblica. La Procura evidenzia come l’uomo, privo di rimorso, abbia più volte modificato la propria versione dei fatti, inserendo menzogne sul suo orario di uscita, sulla presunta serenità con la compagna e sulle cause del rogo. Una testimonianza complicata che mette in luce un quadro inquietante.

Non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza" e ha aggiustato mano a mano "la sua versione" con "menzogne", dall'orario "di uscita" dall'abitazione, "all'assenza di liti" con la donna, fino "alla presenza di cause alternative" del rogo "quale il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare". Lo scrive la pm di Milano Maura Ripamonti nel fermo a carico di Michael Pereira, 45 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme.

