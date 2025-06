Mia Goth si unisce al cast di ‘Star Wars | Starfighter’ di Shawn Levy con Ryan Gosling

Mia Goth, nota per il suo ruolo in Pearl, si prepara a fare il suo debutto nell’universo di Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, al fianco di Ryan Gosling. Sebbene i dettagli del suo personaggio siano ancora top secret, l’attesa cresce con la produzione prevista per l’autunno e l’uscita nelle sale fissata per il 28 maggio 2027. La grande avventura sta per cominciare: cosa ci riserverà questa nuova epica galattica?

Mia Goth, L’attrice di Pearl, si è unita al cast di Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, con Ryan Gosling al suo fianco. I dettagli del suo ruolo sono attualmente tenuti segreti. La produzione del film dovrebbe iniziare in autunno e la Disney ha fissato la data di uscita nelle sale per il 28 maggio 2027. La presidentessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il direttore creativo Dave Filoni hanno presentato ufficialmente i piani per “Starfighter” durante l’evento annuale Star Wars Celebration tenutosi a Tokyo lo scorso aprile. “Star Wars: Starfighter” segna il ritorno alla regia di Levy dal successo dei Marvel Studios Deadpool & Wolverine, che ha incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, attestandosi come il film vietato ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mia Goth si unisce al cast di ‘Star Wars: Starfighter’ di Shawn Levy con Ryan Gosling

In questa notizia si parla di: Goth Cast Star Wars

Star Wars: Starfighter | Mia Goth confermata nel cast del film - Sei pronto a scoprire le nuove stelle dell’universo di Star Wars? Mia Goth, fresca di successo con la saga horror MaxXxine, si prepara a conquistare anche l’amata galassia lontana lontana.

Star Wars: Starfighter | Mia Goth confermata nel cast del film - Mia Goth sarà tra i protagonisti di Star Wars: Starfighter, uno dei prossimi film della saga in arrivo al cinema. Si legge su universalmovies.it

Mia Goth interpreterà la nuova cattiva di Star Wars al fianco di Ryan Gosling nel film “Starfighter” - Il film standalone di Star Wars sarà incentrato sul personaggio interpretato da Ryan Gosling e, sebbene i dettagli sul film siano ancora pochi, ora abbiamo un altro grande nome da aggiungere al cast ... Secondo cinefilos.it

Star Wars: Starfighter: Mia Goth Joins Cast of Ryan Gosling Movie - The Odyssey and MaXXXine's Mia Goth has joined the cast of Star Wars: Starfighter, which will also star Ryan Gosling. superherohype.com scrive

Star Wars Characters who sadly died #starwars #shorts #edit