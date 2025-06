Mia goth nel villain di star wars accanto a ryan gosling in starfighter

Mia Goth nel ruolo di antagonista nel nuovo film “Starfighter” di Shawn Levy segna un emozionante capitolo nel mondo di Star Wars. Accanto a Ryan Gosling, la talentuosa attrice porta una presenza magnetica e imprevedibile, elevando le aspettative per questa avventura spaziale epica. L’attesa cresce: il connubio tra cast stellare e regia di alta caratura promette di regalare un film memorabile, pronto a conquistare i cuori degli appassionati e a ridefinire il futuro della saga.

nuova star per il film "starfighter": mia goth nel ruolo di antagonista. Il mondo di Star Wars si arricchisce di un nuovo volto di grande rilievo, con l'annuncio della partecipazione di Mia Goth come interprete principale nel ruolo del villain nel prossimo film intitolato "Starfighter". La pellicola, diretta da Shawn Levy, promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi del 2027, e questa scelta di casting aumenta l'aspettativa tra gli appassionati. le caratteristiche della produzione e la trama. Il film si inserisce nel franchise Star Wars come un'opera autonoma che seguirà le vicende di Ryan Gosling, protagonista principale.

‘Star Wars’: Mia Goth to Play Villain Opposite Ryan Gosling in ‘Starfighter’ - Mia Goth has joined Ryan Gosling in Star Wars: Starfighter, the feature from director Shawn Levy. Gosling is leading the new feature project, which is expected to begin production this fall in England ... Come scrive hollywoodreporter.com

Mia Goth Joins Ryan Gosling in Shawn Levy's 'Star Wars: Starfighter' - Mia Goth is joining Ryan Gosling in a galaxy far, far away. The actress, perhaps best known for A24's "X" trilogy, will join the star in "Star Wars: Starfighter," a new standalone feature from ... Si legge su msn.com

Star Wars Starfighter, ecco il nuovo capitolo di Guerre Stellari - Kathleen Kennedy presidente della Lucasfilm, e Dave Filoni, Chief Creative Officer, hanno annunciato la prossima uscita nelle sale di Star Wars: Starfighter. Da ilmattino.it

