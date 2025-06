Mia Goth interpreterà la nuova cattiva di Star Wars al fianco di Ryan Gosling nel film Starfighter

Come interprete della nuova villain di Star Wars, Mia Goth si prepara a sfidare le aspettative, portando intensità e mistero sul grande schermo. Al fianco di Ryan Gosling in “Starfighter”, il film di Shawn Levy promette di rivoluzionare l’universo galattico con personaggi affascinanti e colpi di scena mozzafiato. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa avventura interstellare? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

A pochi mesi dall’inizio della produzione di Star Wars: Starfighter, il film Star Wars di Shawn Levy ha trovato il suo cattivo. Il film standalone di Star Wars sarà incentrato sul personaggio interpretato da Ryan Gosling e, sebbene i dettagli sul film siano ancora pochi, ora abbiamo un altro grande nome da aggiungere al cast stellare. Come riportato da THR, l’attrice Mia Goth, nota principalmente per i suoi ruoli in film horror come Pearl (2022) e X (2022), è stata scelta per interpretare la cattiva in Star Wars: Starfighter. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Star Wars Film Starfighter

