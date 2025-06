Mia Goth in Star Wars | scoprila nei prossimi progetti galattici

Sei pronto a scoprire la nuova protagonista di Star Wars? Mia Goth, attrice di talento e grande presenza sul grande schermo, si unisce al cast di "Star Wars: Starfighter", portando freschezza e novità nel celebre universo galattico. Con la sua interpretazione, promette di rivoluzionare le dinamiche della saga, aprendo nuove strade per storie emozionanti e avvincenti. La galassia sta per essere conquistata da una star inedita: non perderti questa entusiasmante avventura!

star wars: starfighter, un nuovo capitolo con Mia Goth nel cast. Il franchise di Star Wars continua ad espandersi con l’introduzione di nuovi interpreti e storie originali. Tra le novità più rilevanti si trova la partecipazione di Mia Goth, attrice di grande talento del cinema contemporaneo, che entra a far parte del cast del prossimo film intitolato Star Wars: Starfighter. Questa produzione rappresenta un passo importante nella riorganizzazione del franchise, dopo la conclusione della saga degli Skywalker. le caratteristiche della nuova produzione. ambientazione e trama. Starfighter sarà un film indipendente ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mia Goth in Star Wars: scoprila nei prossimi progetti galattici

