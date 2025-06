Mia Farrow ricorda l' amicizia con Bette Davis | La adoravo ma sua figlia ha perso il mio rispetto

Mia Farrow ricorda con affetto l'epoca in cui, grazie al lavoro di suo padre, ha condiviso un’affascinante amicizia con la leggendaria Bette Davis. Un rapporto che, nonostante le difficoltà con la figlia di Davis, rimane nel cuore come un prezioso ricordo di un’epoca d’oro del cinema. Tuttavia, l’affetto si è incrinato, lasciando spazio a sentimenti contrastanti e riflessioni sulla complessità delle relazioni umane.

La star di Rosemary's Baby ha raccontato il periodo in cui condivise un rapporto amichevole con la diva del cinema che lavorò con suo padre. A Interview Magazine, Mia Farrow ha svelato di aver avuto in passato, quando era molto piccola, un'amicizia con la diva di Hollywood Bette Davis, nonostante il pessimo rapporto con sua figlia. Grazie al lavoro del padre, il regista John Farrow, l'attrice riuscì a conoscere la star di Schiavo d'amore, e nacque un legame molto unito tra le due nel corso del tempo. L'amicizia tra Mia Farrow e Bette Davis "Aveva lavorato con mio padre quando avevo 12 anni" ha spiegato Farrow "e siamo stati tutti in Spagna". 🔗 Leggi su Movieplayer.it