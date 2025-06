Metropolitana le stazioni di Lanza e Moscova chiudono dal 19 luglio al 7 settembre | interrotta la circolazione dei treni

Dal 19 luglio al 7 settembre, le stazioni di Lanza e Moscova della metropolitana di Milano resteranno chiuse, interrompendo la circolazione dei treni. Questa sospensione fa parte di un ambizioso progetto di riqualificazione della linea M2, volto a migliorare efficienza, frequenze e accessibilità . Un intervento fondamentale per potenziare uno dei patrimoni più importanti della città , garantendo un servizio più moderno e sicuro per tutti i pendolari.

Milano – Nuova tappa, dopo i lavori e la chiusura della fermata di Cimiano,  dell'imponente e articolato programma di Atm per la riqualificazione e il rinnovo della linea metropolitana M2, una delle infrastrutture più datate ed estese di Milano che necessita di indispensabili interventi per migliorare l'efficienza, le frequenze e l'accessibilità dell'intera linea metropolitana. Il cronoprogramma. La società di proprietà del Comune di Milano, che gestisce il trasporto pubblico, spiega che nelle prossime settimane il cronoprogramma dei lavori entrerà nella fase cruciale: dopo anni in cui le attività di manutenzione hanno riguardato la tratta più esterna della linea, ora i lavori si focalizzano nel tessuto urbano della città .