Meteo | Previsioni per sabato 7 giugno

Preparatevi a un weekend all'insegna del sole a Modena: sabato 7 giugno si prospetta una giornata ideale per uscire e godersi il clima estivo. Con cieli quasi sereni, temperature piacevoli e assenza di piogge, sarà il momento perfetto per attività all'aperto. La temperatura massima di 33°C, accompagnata da venti deboli, renderà la giornata ancora più gradevole. Previsioni che invitano a vivere al massimo questa splendida giornata di inizio estate.

🔗 Leggi su Modenatoday.it