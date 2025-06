Metalmeccanici si va al voto | Maggiori diritti per i lavoratori

I metalmeccanici sono chiamati al voto: un passo fondamentale per rafforzare i diritti dei lavoratori e migliorare il loro potere d’acquisto. Fiom, Fim e Uilm hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo regionale, coinvolgendo oltre 50mila addetti dell’artigianato metalmeccanico in regione. Dobbiamo dare nuovo impulso alle prospettive di crescita e tutela di questo settore strategico, perché un'Italia più forte parte dai diritti di chi lavora.

Aumentare il potere d'acquisto dei salari e incrementare i diritti dei lavoratori. Ieri Fiom, Fim e Uilm hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo integrativo regionale lavoratori dell'artigianato metalmeccanico (Ccirl). Il testo, sottoposto ora al voto dei metalmeccanici dell'artigianato, avrà validità fino al 31 dicembre 2028. Un settore da oltre 50mila addetti in regione. "Dobbiamo dare nuovo impulso alle relazioni sindacali industriali all'interno del territorio regionale", affermano in coro i rappresentanti. "Altro obiettivo è quello di unificare in un testo contrattuale comune le tre aree del comparto artigiano e di estenderla a quella del restauro e dei beni culturali", ribadisce Giovanni Cotugno, segretario regionale Fiom-Cgil.

