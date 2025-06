Messina Intesa Sanpaolo | €10 miliardi per giovani e donne difesa ok ma servono tecnologia lavoro e capitale umano per far crescere l’Italia

In un contesto di sfide globali e trasformazioni economiche, Messina di Intesa Sanpaolo sottolinea l'importanza di investire in tecnologia, energia e capitale umano per far crescere l’Italia. Con 10 miliardi destinati a giovani e donne, si apre una strada promettente, ma il futuro richiede un impegno più ampio e condiviso. Solo così possiamo costruire un modello sostenibile, innovativo e inclusivo che valorizzi davvero tutti i cittadini.

La dichiarazione di Carlo Messina, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo: "L’Europa deve puntare su tecnologia ed energia, trattenere il risparmio italiano, evitare i sovranismi e creare valore anche per i lavoratori, non solo per gli azionisti" Il lavoro, i giovani, i salari bassi, Trum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Messina (Intesa Sanpaolo): "€10 miliardi per giovani e donne, difesa ok, ma servono tecnologia, lavoro e capitale umano per far crescere l’Italia"

In questa notizia si parla di: Messina Intesa Sanpaolo Tecnologia

