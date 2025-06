Mertens | Napoli è un paradiso questa città mi ha cambiato Io nella dirigenza azzurra? Vediamo…

Perché sono diventato parte integrante di questa meravigliosa comunità. Dries Mertens, il simbolo azzurro, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, un gesto che riflette l’amore reciproco tra il campione e questa città unica al mondo. «Napoli è un paradiso», ha affermato, sottolineando quanto la città lo abbia cambiato nel profondo. E mentre il suo futuro in dirigenza è ancora da scrivere, una cosa è certa: Mertens resterà sempre uno di noi.

Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi questa mattina. Mertens: «Napoli è un paradiso, qui basta poco per essere felici. Io nella dirigenza azzurra? Vediamo.». All'evento organizzato al Maschio Angioino, il miglior cannoniere della storia del Napoli ha dichiarato: «Signor sindaco, cari amici napoletani, 12 anni fa sono arrivato in questa città per firmare col Napoli. Ma oggi non sono qui come calciatore, ma come uomo che si è innamorato di una città. Voglio ringraziare quindi il sindaco, il Consiglio Comunale e tutte le persone che hanno reso possibile questo gesto che mi tocca molto.

