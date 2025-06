Mertens è cittadino onorario di Napoli | Innamorato di questa città La diretta video

Oggi, 6 giugno 2025, una giornata storica per Napoli: Dries "Ciro" Mertens è stato ufficialmente insignito del titolo di cittadino onorario, celebrato dal sindaco Gaetano. L'amore del bomber belga per questa città va oltre il calcio, unendo passione e affetto in un abbraccio simbolico tra il campione e i napoletani. Un momento che resterà impresso nel cuore di tutti, testimonianza dell’indissolubile legame tra Mertens e Napoli.

