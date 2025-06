Mertens diventa cittadino onorario di Napoli | A Napoli ho capito che basta poco per essere felice

Dopo la cerimonia al Maschio Angioino, l’affetto dei tifosi e le parole del sindaco Manfredi hanno reso ancora più speciale questo momento. Dries Mertens, simbolo di passione e dedizione, diventa cittadino onorario di Napoli, confermando che, qui, basta poco per essere felici. La sua storia si intreccia con quella della città, un legame che rende Napoli ancora più grande. E così, il cuore partenopeo batte forte anche per lui.

Le parole dell'attaccante belga in occasione della cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria. Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Nel corso della cerimonia presso il Maschio Angioino, l'ex attaccante del Napoli stato accolto da tifosi e giornalisti. "Da oggi Napoli è anche casa di Dries Mertens e della sua famiglia", ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo la lettura della delibera ufficiale, le foto ufficiali in compagnia di Manfredi, e infine la firma sul libro d'Onore, è stato lo stesso Mertens a prendere la parola. "Sig. Sindaco e cari amici napoletani, dodici anni sono arrivato qui per firmare col Napoli.