Mertens cittadino onorario di Napoli | Questo posto mi ha cambiato la vita Qui basta poco per essere felici

Mertens, cittadino onorario di Napoli, ha trovato nella città molto più di un campo da calcio: un luogo che lo ha trasformato nel cuore. Dodici anni fa, il suo arrivo era solo l’inizio di un viaggio, ora il suo amore per Napoli si è radicato profondamente. È un onore che lo tocca nel vivo, perché qui ha scoperto che, con poco, si può trovare la vera felicità e sentirsi a casa. A Napoli, tutto diventa possibile.

"Dodici anni fa sono arrivato qui come calciatore del Napoli, ma oggi sono qui come uomo che si è innamorato di questa città. È veramente un onore che mi tocca molto. Credo di essere qui non solo per quello che ho fatto in campo, ma anche per quello che ho fatto fuori. Qui c'è il paradiso.