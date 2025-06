Mertens cittadino onorario di Napoli | Questa città mi ha cambiato la vita

Napoli accoglie ancora una volta con calore e orgoglio Dries Mertens, il suo eroe che ha scritto pagine memorabili nella storia del calcio partenopeo. Cittadino onorario, il belga afferma: «Questa città mi ha cambiato la vita», testimonianza dell’amore reciproco tra un campione e un popolo appassionato. L’evento, svoltosi nel suggestivo Maschio Angioino, celebra non solo un riconoscimento, ma anche un legame indelebile tra Mertens e Napoli che continua a vivere forte nel cuore di tutti.

"> È la giornata di Dries Mertens, e Napoli lo abbraccia ancora una volta. L’attaccante belga, reduce dal trionfo in Campionato e Coppa nazionale con il Galatasaray, è tornato in città insieme a sua moglie Kat e al piccolo Ciro Romeo. Alle 13, nella splendida cornice del Maschio Angioino, ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria dal sindaco Gaetano Manfredi, in una cerimonia densa di emozioni, applausi e lacrime. Già prima dell’inizio, l’affetto dei tifosi si è fatto sentire: decine di persone si sono radunate all’esterno per accogliere il loro “Ciro”, tra cori e bandiere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com